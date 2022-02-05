حصيلة ميداليات اليوم الأول لأولمبياد "بكين 2022"

تصدرت النرويج جدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 ولغاية 20 فبراير الجاري.

وحصدت النرويج على ميداليتين ذهبيتين، الأولى في سباق التتابع المختلط للبياثلون (4x6 كم) والثانية في سباق السكياثلون للسيدات ( 7.5km + 7.5km) من أصل 6 ميداليات ذهبية جرت المنافسة عليها اليوم السبت ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، وتلتها سلوفينيا بميدالية ذهبية وأخرى برونزية، ومن ثم الصين وهولندا والسويد برصيد ميدالية ذهبية لكل منها.

وفي ما يلي ترتيب الدول بعد منافسات اليوم الأول ضمن دورة أولمبياد "بكين 2022"، اليوم السبت 5 فبراير 2022:

1- النرويج – ميداليتان ذهبيتان

2- سلوفينيا - (ميدالية ذهبية، ميدالية برونزية)

3- الصين – ميدالية ذهبية

3- هولندا – ميدالية ذهبية

3- السويد – ميدالية ذهبية

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6- إيطاليا – ميداليتان فضيتان

7- كندا – (ميدالية فضية، وميدالية برونزية)

7- روسيا – (ميدالية فضية، وميدالية برونزية)

9- فرنسا - ميدالية فضية

9- ألمانيا - ميدالية فضية

11- أستراليا – ميدالية برونزية

11- هنغاريا – ميدالية برونزية

11- اليابان – ميدالية برونزية

المصدر: "olympics /beijing-2022"