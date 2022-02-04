منتخب مصر يطالب الـ"كاف" بتأجيل نهائي كأس أمم إفريقيا

طالب منتخب مصر لكرة القدم، الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف"، بتأجيل نهائي كأس أمم إفريقيا من الأحد إلى الاثنين، إذ أن السنغال التي تأهلت الأربعاء ستستفيد من يوم راحة إضافي.

وقال مساعد مدرب المنتخب المصري، ضياء السيد، أمس الخميس، في المؤتمر الصحفي عقب فوز "الفراعنة" على الكاميرون بركلات الترجيح 3-1 وتأهلهم للمباراة النهائية: "أطلب من الكاف إقامة المباراة النهائية يوم الاثنين".

وأضاف السيد، الذي حضر المؤتمر بدلا من المدرب البرتغالي، كارلوس كيروش، الذي طرد في المباراة: "السنغال استفادت من يوم راحة إضافي، آمل أنه كما تم تقديم مباراة المركز الثالث (من الأحد إلى السبت) أن نلعب يوم الاثنين".

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وكانت السنغال بلغت المباراة النهائية الأربعاء الماضي، بفوزها على بوركينا فاسو (3-1)، فيما أقصى المنتخب المصري نظيره الكاميروني أمس الخميس بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكانت مواجهة الكاميرون هي المباراة الثالثة تواليا التي تلجأ فيها مصر إلى شوطين إضافيين في النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا، بعدما شقت طريقها بصعوبة إلى دور الأربعة إثر اصطدامها بمواجهات صعبة في الأدوار الإقصائية، بدءا بالفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، ومن ثم على المغرب 2-1 بعد التمديد.

المصدر: أ ف ب