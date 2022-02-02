أول تعليق من خليلوزيتش فور عودته إلى المغرب

أكد البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في الساعات المقبلة، للحديث عن أسباب خروج منتخب "أسود الأطلس" من الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا.

واعتذر وحيد خليلوزيتش عن الإدلاء بأي تصريح صحفي، بعد عودة بعثة منتخب "أسود الأطلس" أمس الاثنين، إلى المغرب، واكتفى بالقول قريبا سينعقد المؤتمر الصحفي.

وقال خليلوزيتش، وفقا لموقع "كووورة": "دعونا نرتاح قليلا، وبعدها سأعقد مؤتمرا صحفيا لشرح كل شيء والإجابة على كافة الأسئلة".

في حين، طالب اللاعب عز الدين أوناحي، الجماهير المغربية بأن تتفهم مجهودات اللاعبين والفريق، وقدم الاعتذار للأنصار عن الخروج.

بينما امتنع باقي عناصر المنتخب عن التصريحات، لكنهم كانوا يرددون كلمة "سامحونا" أمام الجماهير التي كانت في استقبالهم بالمطار.

يذكر أن خروج منتخب المغرب جاء على يد نظيره المصري إثر خسارته أمامه (1-2) بعد تمديد المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

المصدر: وكالات