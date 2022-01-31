شاهد.. احتفال قطر بـ"اليد الذهبية"

توج منتخب قطر بالميدالية الذهبية لبطولة آسيا لكرة اليد على حساب نظيره البحريني، بفوزه عليه (29-24) هدفا في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الاثنين في السعودية.

وأحرز العنابي القطري باللقب الآسيوي للمرة الخامسة على التوالي، بعد أعوام (2014، 2016، 2018 و2020)، ليواصل سجله المميز في البطولة القارية، ويتفوق على منتخب الكويت (4 ألقاب) ويصبح زعيم العرب المتوجين باللقب، علما أنهما المنتخبان العربيان الوحيدان اللذان حققا اللقب تاريخيا.

فيديو | اسرة كرة اليد القطرية تحتفل بفوز #منتخبنا_الوطني بلقب بطولة آسيا لكرة اليد للمرة الخامسة على التوالي pic.twitter.com/Rboss21EK0 — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 31, 2022

واكتفى المنتخب الكويتي بالمركز السابع في ترتيب البطولة بفوزه يوم أمس الاحد على نظيره الأوزبكي بنتيجة 32 هدفا مقابل 30 هدفا.

بينما حصل المنتخب السعودي على الميدالية البرونزية للبطولة بفوزه في وقت سابق من اليوم، على المنتخب الايراني بنتيجة 26 هدفا مقابل 23 هدفا.

وتأهلت منتخبات قطر والبحرين والسعودية وإيران وكوريا بتحقيقها المراكز الخمسة الأولى في بطولة القارة الصفراء، إلى بطولة كأس العالم 2023 (بولندا - السويد).

المصدر: وكالات