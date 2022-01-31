مانشستر سيتي يتعاقد مع خليفة أغويرو

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، رسميا اليوم الاثنين، التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من نادي ريفر بليت، لمدة خمس سنوات ونصف السنة.

ويرى تكسيكي بجيريستين مدير كرة القدم في النادي، أن مانشستر سيتي قد تعاقد مع لاعب لديه إمكانات كبيرة.

يسعدنا تأكيد إجراءات التعاقد مع جوليان ألفاريز من ريفر بليت ✍️



⬇️ التفاصيل ⬇️ — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 31, 2022

وقال بيجيريستين: "جوليان لاعب تابعناه لفترة من الوقت، إنه قادر على العمل في عدد من الأدوار الهجومية، ونحن نعتقد اعتقادا راسخا أنه أحد أفضل اللاعبين المهاجمين الشباب في أمريكا الجنوبية".

وأضاف قائلا: "أنا سعيد للغاية لأننا نجحنا في إحضاره إلى مانشستر سيتي. أعتقد حقا أننا نستطيع أن نوفر له الظروف المناسبة لأن يصبح لاعبا كبيرا".

وظهر ألفاريز، البالغ من العمر 22 عاما، لأول مرة مع فريق ريفر بلايت في أكتوبر عام 2018، وقد اكتسب شهرة كواحد من أفضل المهاجمين الشباب في الأرجنتين.

وسجل المهاجم الشاب 36 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة خلال 96 مباراة مع ريفر بليت، وتوج معه بلقب بطل الدوري الأرجنتيني.

وخاض ألفاريز خمس مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين، وارتدى قميص "التانغو" لأول مرة على المستوى الدولي في مباراة تصفيات كأس العالم ضد تشيلي في يونيو من العام الماضي، بعدما دخل كبديل لأنخيل دي ماريا بعد ساعة من بداية المباراة، وكان جزءا من الفريق الذي فاز بكأس كوبا أمريكا في يوليو الماضي.

وسيبقى ألفاريز مع ريفر بليت على سبيل الإعارة حتى يوليو من عام 2022، على الأقل.

ومن المعروف أن ألفاريز شديد الإعجاب بمواطنه سيرخيو أغويرو، الهداف التاريخي لنادي مانشستر سيتي، برصيد 260 هدفا سجلها خلال 390 مباراة بقميص السيتي، وتوج معه بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" 5 مرات.

Man City confirm the signing of Argentinian forward Julian Alvarez.



Aguero 2.0? 👀 pic.twitter.com/aztIOCOUa5 — ESPN FC (@ESPNFC) January 31, 2022

يذكر أن سيرخيو أغويرو (33 عاما)، انتقل إلى صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه تعرض في شهر ديسمبر الماضي، لوعكة صحية خلال مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس بالليغا، ونقل على إثرها للمستشفى، وتبين وجود مشاكل متعلقة بضربات القلب، مما اضطر للإعلان عن اعتزاله.

المصدر: "mancity.com"