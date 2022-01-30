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تعرف على المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف نهائي كأس إفريقيا وجدول المباريات

الرياضة

تعرف على المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف نهائي كأس إفريقيا وجدول المباريات
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أسدل الستار يوم الأحد على الدور ربع النهائي من النسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم، والتي تستضيفها الكاميرون في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

وأسفر دور الثمانية عن تأهل أربعة منتخبات إلى نصف النهائي، هي: مصر، الكاميرون، السنغال وبوركينا فاسو.

جدول ومواعيد المباريات الأربع المتبقية في البطولة القارية بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

- نصف النهائي الأول سيجمع السنغال وبوركينا فاسو يوم الأربعاء 2 فبراير في تمام الساعة 22:00.

- نصف النهائي الثاني سيجمع مصر والكاميرون يوم الخميس 3 فبراير في الساعة 22:00.

- مباراة تحديد المركز الثالث ستجمع المنتخبين الخاسرين في نصف النهائي يوم الأحد 6 فبراير في الساعة 19:00.

- المباراة النهائية ستجمع الفائزين في نصف النهائي يوم الأحد 6 فبراير في الساعة 22:00.

المصدر: RT

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