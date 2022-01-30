تعرف على المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف نهائي كأس إفريقيا وجدول المباريات
أسدل الستار يوم الأحد على الدور ربع النهائي من النسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم، والتي تستضيفها الكاميرون في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.
وأسفر دور الثمانية عن تأهل أربعة منتخبات إلى نصف النهائي، هي: مصر، الكاميرون، السنغال وبوركينا فاسو.
The #AFCON2021 semifinals are set 🏆 pic.twitter.com/OVp4aF606p— B/R Football (@brfootball) January 30, 2022
جدول ومواعيد المباريات الأربع المتبقية في البطولة القارية بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:
- نصف النهائي الأول سيجمع السنغال وبوركينا فاسو يوم الأربعاء 2 فبراير في تمام الساعة 22:00.
- نصف النهائي الثاني سيجمع مصر والكاميرون يوم الخميس 3 فبراير في الساعة 22:00.
- مباراة تحديد المركز الثالث ستجمع المنتخبين الخاسرين في نصف النهائي يوم الأحد 6 فبراير في الساعة 19:00.
- المباراة النهائية ستجمع الفائزين في نصف النهائي يوم الأحد 6 فبراير في الساعة 22:00.
ربع النهائي ✅— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 30, 2022
نصف النهائي ⌛️
المتعة تنتظرنا فيما تبقى من #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🤩#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @1xBet_Engpic.twitter.com/6X0V4DCwkb
المصدر: RT
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