ليفربول يتغنى بصلاح بعد قيادته مصر إلى نصف نهائي كأس إفريقيا

تغنى نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري محمد صلاح الذي يشارك حاليا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم التي تستضيفها الكاميرون لغاية الـ6 من فبراير المقبل.

هدف وتمريرة حاسمة وأداء ملكي بامتياز 👑❤️



تهانينا إلى العظيم @MoSalah الذي قاد المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي من #كأس_الأمم_الإفريقية2021 👏 pic.twitter.com/TbEyve41Dy — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 30, 2022

ونشر الحساب الرسمي لـ"الريدز" في "تويتر" صورة لصلاح وأرفقها بعبارة: "هدف وتمريرة حاسمة وأداء ملكي بامتياز. تهانينا إلى العظيم محمد صلاح الذي قاد المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية".

A goal and an assist for Mo, as #TeamEgypt qualify for #AFCON2021 semi-finals 🇪🇬👑 pic.twitter.com/kbTGHVRTu6 — Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022

وقاد صلاح منتخب بلاده للتأهل إلى نصف نهائي كأس إفريقيا بالفوز اليوم على المغرب بنتيجة 2-1.

وتألق صلاح بتسجيله الهدف الأول وصناعته الهدف الثاني لزميله تريزيغيه، وتم اختياره أفضل لاعب في المباراة.

هدف محمد صلاح في مرمى المغرب 👑 pic.twitter.com/FsWbIWZxak — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) January 30, 2022

أسيست محمد صلاح الرائع 💯

الي تريزيجيه جوووووووول pic.twitter.com/9QJkrvlpT0 — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) January 30, 2022

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يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 16 هدفا متقدما بـ6 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا صاحب العشرة أهداف.

المصدر: RT