صلاح يعادل رقم أبو تريكة في كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

عادل محمد صلاح قائد المنتخب المصري لكرة القدم رقما مميزا لمواطنه نجم "الفراعنة" والأهلي السابق محمد أبو تريكة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وسجل محمد صلاح اليوم الهدف الأول لمنتخب بلاده أمام المغرب في المباراة التي حسمها "الفراعنة" بنتيجة 2-1 ضمن الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون لغاية السادس من فبراير المقبل.

هدف محمد صلاح في مرمى المغرب 👑 pic.twitter.com/FsWbIWZxak — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) January 30, 2022

وهذا الهدف هو الثاني لصلاح في البطولة القارية الحالية بعد هدفه الأول في شباك غينيا بيساو ضمن دور المجموعات.

وبهدفه اليوم، عادل صلاح رقم محمد أبو تريكة بتسجيل 6 أهداف في بطولات كأس إفريقيا، حيث سبق لصلاح تسجيل أربع أهداف في النسختين السابقتين، موزعة في شباك غانا وبوركينا فاسو في نسخة عام 2017، ثم في شباك الكونغو الديمقراطية وأوغندا في نسخة 2019.

6 - Mohamed Salah registered his sixth AFCON goal today against #TeamMorocco, drawing level with Mohamed Aboutrika on six tournament goals for #TeamEgypt. Elite. #AFCON2021pic.twitter.com/K5OWFSqmji — OptaJabu (@OptaJabu) January 30, 2022

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ويعد النجم المصري الراحل حسن الشاذلي الهداف التاريخي للفراعنة في كأس أمم إفريقيا برصيد 12 هدفا سجلها خلال 3 نسخ، يليه حسام حسن (11 هدفا)، ثم أحمد حسن (8 أهداف).

ويأتي الشاذلي في المركز الرابع في قائمة هدافي بطولة أمم إفريقيا، بعد كل من الكاميروني صامويل إيتو صاحب الصدارة برصيد 18 هدفا ولوران بوكو من ساحل العاج (14 هدفا) والنيجيري رشيد يقيني (13 هدفا).

المصدر: وكالات