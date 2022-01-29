الكاميرون أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إفريقيا.. وتنتظر الفائز من مواجهة مصر والمغرب

تأهل المنتخب الكاميروني إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بفوزه على نظيره الغامبي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن ربع نهائي البطولة القارية.

ويدين المنتخب الكاميروني بالفضل في الفوز لنجمه كارل توكو ايكامبي الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 50 و57.

نهاية المباراة! 🔚



🇬🇲 جامبيا 0-2 الكاميرون 🇨🇲



هدفا إيكامبي يحسما للأسود الفوز أمام العقارب في أول مباريات ربع نهائي #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🦁#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | #GMBCMRpic.twitter.com/jJiDZSgXzB — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 29, 2022

وستواجه الكاميرون في الدور نصف النهائي، الفائز من مواجهة المنتخبين المغربي والمصري ضمن دور الثمانية غدا الأحد.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT