الكاميرون أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إفريقيا.. وتنتظر الفائز من مواجهة مصر والمغرب
تأهل المنتخب الكاميروني إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بفوزه على نظيره الغامبي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن ربع نهائي البطولة القارية.
ويدين المنتخب الكاميروني بالفضل في الفوز لنجمه كارل توكو ايكامبي الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 50 و57.
نهاية المباراة! 🔚— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 29, 2022
🇬🇲 جامبيا 0-2 الكاميرون 🇨🇲
هدفا إيكامبي يحسما للأسود الفوز أمام العقارب في أول مباريات ربع نهائي #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🦁#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | #GMBCMRpic.twitter.com/jJiDZSgXzB
وستواجه الكاميرون في الدور نصف النهائي، الفائز من مواجهة المنتخبين المغربي والمصري ضمن دور الثمانية غدا الأحد.
الاول الكاميرون #الكاميرون_غامبياpic.twitter.com/kEyQlVjaZA— عمر (@nsr9_n) January 29, 2022
وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.
المصدر: RT
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