شاهد.. ولي عهد دبي يودّع رونالدو بأربع كلمات

ودع حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد مدينة دبي، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد زيارة قضاها وعائلته في الإمارات.

ونشر ولي عهد دبي عبر حسابه في "إنستغرام" صورة تجمعه بصديقه رونالدو وأرفقها بالقول: "Dubai loves you back" أي "دبي تحب عودتك".

وكان رونالدو قد نشر صورة رفقة الشيخ حمدان، وعلق عليها: "أسعد دائما بلقائك يا أخي".

ورد الشيخ حمدان حينها بنشر فيديو يجمعه برونالدو، وأرفقه بالقول: "سعيد برؤيتك أيضا وأهلا وسهلا في بيتك".

ووصل رونالدو الأحد الماضي إلى دبي مع أسرته لقضاء إجازة لعدة أيام والالتحاق بمعسكر فريقه مانشستر يونايتد الإعدادي والترفيهي والذي اختار دبي مكانا لقضاء معسكره الشتوي.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وظهر رونالدو في أكثر من لقطة على شواطئ دبي مع أفراد عائلته قبل أن يغادر المدينة مساء أمس الجمعة عائدا إلى إنجلترا.

وكانت زيارة رونالدو إلى دبي حافلة بالأحداث، حيث شارك بجلسة حوارية خلال أسبوع الصحة واللياقة في معرض "إكسبو 2020"، واحتفل بعيد ميلاد صديقته جورجينا رودريغيز الـ28 بطريقة مميزة تزامنا مع إطلاق فلمها القصير "أنا جورجينا" على منصة "نتفليكس" العالمية.

المصدر: RT