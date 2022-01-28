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بمشاركة 3 منتخبات عربية.. تعرف على موعد مباريات ربع نهائي كأس إفريقيا

الرياضة

بمشاركة 3 منتخبات عربية.. تعرف على موعد مباريات ربع نهائي كأس إفريقيا
Globallookpress
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تنطلق غدا السبت مباريات الدور ربع النهائي من النسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها الكاميرون في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

وتمكنت 8 منتخبات من أصل 24 منتخبا مشاركا في البطولة القارية من التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينها 3 منتخبات عربية، وهي: تونس، المغرب، مصر، بوركينا فاسو، غامبيا، الكاميرون والسنغال وغينيا الاستوائية.

جدول ومواعيد مباريات الدور ربع النهائي من البطولة القارية بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

- يوم السبت 29 يناير:

غامبيا ضد الكاميرون (الساعة 19:00)

بوركينا فاسو ضد تونس (الساعة 22:00)

- يوم الأحد 30 يناير:

مصر ضد المغرب (الساعة 18:00)

السنغال ضد غينيا الاستوائية (الساعة 22:00)

المصدر: RT

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