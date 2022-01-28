بمشاركة 3 منتخبات عربية.. تعرف على موعد مباريات ربع نهائي كأس إفريقيا
تنطلق غدا السبت مباريات الدور ربع النهائي من النسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها الكاميرون في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.
وتمكنت 8 منتخبات من أصل 24 منتخبا مشاركا في البطولة القارية من التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينها 3 منتخبات عربية، وهي: تونس، المغرب، مصر، بوركينا فاسو، غامبيا، الكاميرون والسنغال وغينيا الاستوائية.
The #AFCON2021 quarterfinals are set ✨ pic.twitter.com/FNeSSPKGfN— B/R Football (@brfootball) January 26, 2022
جدول ومواعيد مباريات الدور ربع النهائي من البطولة القارية بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:
- يوم السبت 29 يناير:
غامبيا ضد الكاميرون (الساعة 19:00)
بوركينا فاسو ضد تونس (الساعة 22:00)
- يوم الأحد 30 يناير:
مصر ضد المغرب (الساعة 18:00)
السنغال ضد غينيا الاستوائية (الساعة 22:00)
خطوات تفصلنا نحو اللقب 🏆— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 26, 2022
مباريات دور ربع النهائي من #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🌍#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @1xBet_Engpic.twitter.com/ypCSQpAdSX
المصدر: RT
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