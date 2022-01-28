كورونا يضرب "أسود الأطلس" قبل مواجهة "الفراعنة" في ربع نهائي كأس إفريقيا

كشفت تقارير إعلامية مغربية اليوم الجمعة عن إصابة اثنين من لاعبي المنتخب المغربي بكورونا قبل مواجهة نظيره المصري ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وحسب شبكة "Le360sport" فإن النتائج المخبرية والمسحات الطبية جاءت إيجابية لفيروس كورونا للاعبي "أسود قرطاج" منير الكجوي المحمدي وسفيان القرواني، وبناء على ذلك تم عزل الثنائي عن بعثة المنتخب على الرغم من عدم ظهور أعراض عليهما.

🇲🇦⚽| حسب معلومات حصل عليها موقع LE 360 سبور من قلب مقر إقامة المنتخب الوطني بياوندي، فإن نتائج التحليلات المتعلقة بكوفيد 19 جاءت جميعها سلبية بإسثتناء الحارس منير الكجوي المحمدي، وسفيان القرواني. pic.twitter.com/P7iYXsVOrY — Le360 Sport (@Le360sport) January 28, 2022

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وبالتالي تأكد غيابهما عن صفوف منتخب بلادهما خلال مواجهة المنتخب المصري بعد غد الأحد ضمن الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: Le360sport/twitter