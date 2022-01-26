الروسي مدفيديف يقلب الطاولة على الكندي الياسيم ويصعد لنصف نهائي أستراليا المفتوحة

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى نصف نهائي بطولة أسترالية المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، بفوزه على الكندي فيليكس أوجيه الياسيم بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

وخسر مدفيديف أول مجموعتين، بواقع: 7-6 و6-3، قبل أن يقلب الطاولة رأسا على عقب على منافسه، ويفوز بثلاث مجموعات متتالية، نتائجها: 7-6 و7-5 و6-4، ليحسم المواجهة لمصلحته خلال 4 ساعات و42 دقيقة.

وسيواجه مدفيديف في نصف نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 33 مليون دولار، بعد غد الجمعة، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الفائز بدوره في ربع النهائي على الإيطالي جانيك سينر بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-3 و6-4 و6-2.

وسيجمع النصف النهائي الثاني بين الإسباني رافائيل نادال والإيطالي ماتيو بيريتيني.

المصدر: RT