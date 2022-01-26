الروسي مدفيديف يقلب الطاولة على الكندي الياسيم ويصعد لنصف نهائي أستراليا المفتوحة
تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى نصف نهائي بطولة أسترالية المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، بفوزه على الكندي فيليكس أوجيه الياسيم بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.
وخسر مدفيديف أول مجموعتين، بواقع: 7-6 و6-3، قبل أن يقلب الطاولة رأسا على عقب على منافسه، ويفوز بثلاث مجموعات متتالية، نتائجها: 7-6 و7-5 و6-4، ليحسم المواجهة لمصلحته خلال 4 ساعات و42 دقيقة.
The Meddy Show 🙌@DaniilMedwed produces an incredible comeback to secure his SF spot 🔥— ATP Tour (@atptour) January 26, 2022
🎥: @AustralianOpen | #AusOpen | #AO2022pic.twitter.com/YVimaqGlWd
وسيواجه مدفيديف في نصف نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 33 مليون دولار، بعد غد الجمعة، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الفائز بدوره في ربع النهائي على الإيطالي جانيك سينر بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-3 و6-4 و6-2.
LET'S GO!🇬🇷@steftsitsipas makes it into the semifinals with a 6-3 6-4 6-2 victory over Jannik Sinner⚡️— ATP Tour (@atptour) January 26, 2022
🎥: @AustralianOpen | #AusOpen | #AO2022pic.twitter.com/GZjBp3kCwx
وسيجمع النصف النهائي الثاني بين الإسباني رافائيل نادال والإيطالي ماتيو بيريتيني.
المصدر: RT
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