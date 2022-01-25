رونالدو يستمتع بأشعة الشمس على شواطئ دبي
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نشر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الثلاثاء صورا له على شواطئ مدينة دبي الإماراتية، التي اختارها فريقه لقضاء المعسكر الشتوي لمدة أسبوع.
ونشر رونالدو الصور عبر حسابه في "إنستغرام"، وأرفقها بالقول: "استمتع بالمنظر".
📸 النجم البرتغالي كريستيانو #رونالدو يستمتع بأجواء مدينة #دبي ⛱️🌅#24Sportpic.twitter.com/Ee7Mmt2dha— 24.ae | رياضة (@20foursport) January 25, 2022
Tuesday mood 🙆♂️ @Cristianopic.twitter.com/mad7j6aHVv— utdreport (@utdreport) January 25, 2022
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 38 نقطة وبفارق 19 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.
المصدر: mirror.co.uk
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