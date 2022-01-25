رونالدو يستمتع بأشعة الشمس على شواطئ دبي

نشر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الثلاثاء صورا له على شواطئ مدينة دبي الإماراتية، التي اختارها فريقه لقضاء المعسكر الشتوي لمدة أسبوع.

ونشر رونالدو الصور عبر حسابه في "إنستغرام"، وأرفقها بالقول: "استمتع بالمنظر".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 38 نقطة وبفارق 19 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

المصدر: mirror.co.uk