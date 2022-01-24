مصر.. صور صلاح ولافتات "أنت أقوى من المخدرات" تزين شوارع القاهرة (صور)

انتشرت في الشوارع الرئيسية للعاصمة المصرية القاهرة، لافتات حملة "أنت أقوى من المخدرات"عليها صور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويأتي تعليق اللافتات تزامنا مع الحملة التي دشنها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، والتي تتضمن رقم الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة، وذلك بالتعاون مع محافظة القاهرة.

صور محمد صلاح ولافتات «أنت أقوى من المخدرات» تزين شوارع وأحياء القاهرة لمكافحة الإدمان |صور https://t.co/WPpmbqxLjk — الأهرام AlAhram (@AlAhram) January 24, 2022

المصدر: gate.ahram.org.eg