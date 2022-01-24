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مصر.. صور صلاح ولافتات "أنت أقوى من المخدرات" تزين شوارع القاهرة (صور)

الرياضة

مصر.. صور صلاح ولافتات
Legion-Media
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انتشرت في الشوارع الرئيسية للعاصمة المصرية القاهرة، لافتات حملة "أنت أقوى من المخدرات"عليها صور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويأتي تعليق اللافتات تزامنا مع الحملة التي دشنها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، والتي تتضمن رقم الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة، وذلك بالتعاون مع محافظة القاهرة.

مصر.. صور صلاح ولافتات

مصر.. صور صلاح ولافتات
مصر.. صور صلاح ولافتات

المصدر: gate.ahram.org.eg

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