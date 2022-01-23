تعادل بين ميلان ويوفنتوس بطعم الفوز لإنتر ميلان

ساد تعادل سلبي بطعم الهزيمة مباراة فريق ميلان وضيفه يوفنتوس، التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك في قمة منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وأهدر كل من ميلان "الروسونيري" ويوفنتوس "البيانكونيري" نقطتين ثمينتين في سباق اللقب، بعد هذا التعادل الذي يصب في مصلحة إنتر ميلان المتصدر.

وتلقى ميلان إضافة إلى إهداره نقطتين ثمينتين، ضربة موجعة أخرى بفقدانه جهود نجمه السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش (40 عاما)، لتعرضه لإصابة خرج على إثرها من الملعب مبكرا في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول للمباراة.

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واكتفى ميلان بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، وتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بفارق الأهداف خلف نابولي، الذي فاز على ضيفه ساليرنيتانا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

كما اكتفى يوفنتوس بنقطة واحدة أيضا، ويشغل المركز الخامس على سلم الترتيب، برصيد 42 نقطة.

بينما يتربع إنتر على عرش صدارة الدوري برصيده 53 نقطة، وذلك بعد أن حول "النيراتزوري" تأخره بهدف إلى فوز صعب على ضيفه فينيزيا (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

المصدر: RT