وفاة لاعب عماني في أرضية الملعب

أعلن نادي الرستاق الرياضي بسلطنة عمان، اليوم الأحد، وفاة منذر بن علي الحراصي، نجل لاعب النادي السابق علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، الذي كان يلعب لفريق جما الأهلي بولاية الرستاق.

وسقط اللاعب منذر الحراصي في الملعب مغشيا عليه، وبحسب وكالات فإن اللاعب تعرض لنوبة قلبية أدت إلى وفاته.

وفاة اللاعب العماني منذر بن علي الحراصي، أحد لاعبي فريق جما الأهلي بولاية الرستاق العمانية، إثر سقوطه بأرضية الملعب. 🙏 pic.twitter.com/9CaKweSokD — FilGoal (@FilGoal) January 23, 2022

ونعى نادي الرستاق الرياضي اللاعب منذر الحراصي، في بيان له، جاء فيه: "يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق، علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة ابنه منذر.. والتعزية موصولة لفريق جما إدارة وأعضاء..".

يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق/ علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة إبنه منذر.

والتعزية موصولة لفريق جما إدارةً وأعضاء.

تقبل الله الفقيد بفيض رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون#الرستاقpic.twitter.com/enefDEfJfB — نادي الرستاق الرياضي (@alrustaqclub) January 23, 2022

وتعد حادثة وفاة منذر الحراصي ليست الأولى في الدوري العماني، فقد توفي توفي لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي خلال عمليات الإحماء قبيل مباراة لفريقه، في ديسمبر 2021.

المصدر : وكالة "سوا"