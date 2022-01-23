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وفاة لاعب عماني في أرضية الملعب

الرياضة

وفاة لاعب عماني في أرضية الملعب
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أعلن نادي الرستاق الرياضي بسلطنة عمان، اليوم الأحد، وفاة منذر بن علي الحراصي، نجل لاعب النادي السابق علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، الذي كان يلعب لفريق جما الأهلي بولاية الرستاق.

وسقط اللاعب منذر الحراصي في الملعب مغشيا عليه، وبحسب وكالات فإن اللاعب تعرض لنوبة قلبية أدت إلى وفاته.

ونعى نادي الرستاق الرياضي اللاعب منذر الحراصي،  في بيان له، جاء فيه: "يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق، علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة ابنه منذر.. والتعزية موصولة لفريق جما إدارة وأعضاء..".

وتعد حادثة وفاة منذر الحراصي ليست الأولى في الدوري العماني، فقد توفي توفي لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي خلال عمليات الإحماء قبيل مباراة لفريقه، في ديسمبر 2021.

المصدر : وكالة "سوا" 

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