شاهد.. العراق يفوز على أوغندا بهدف "عالمي"

تغلب المنتخب العراقي على نظيره الأوغندي بهدف نظيف، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

وأحرز العراقي علاء عباس هدف الفوز الوحيد لـ"أسود الرافدين" مبكرا، في الدقيقة 16 من شوط الأول للقاء، بتسديدة "مقصية" رائعة.

وجاءت هذه المباراة ضمن تحضيرات المنتخب العراقي لمواجهتي إيران ولبنان، ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

المصدر: وكالات