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شاهد.. كروس يقع ضحية تحايل لاعب على الحكم!

الرياضة

شاهد.. كروس يقع ضحية تحايل لاعب على الحكم!
Globallookpress
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ارتكب الحكم الإسباني خورخي فاسكيز خطأ ساذجا خلال مباراة فريق ريال مدريد ومضيفه إلتشي (2-1) التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وأشهر خورخي فاسكيز البطاقة الصفراء في وجه الألماني توني كروس بسبب احتجاجه على احتساب خطأ لم يرتكبه في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية سقوط مهاجم إلتشي، تيتي مورينتي، من دون أن يتعرض لأي عرقلة وتمكن ببراعته في التمثيل التحايل على الحكم.

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بينما تمكن ريال مدريد من تحويل تأخره بهدف إلى فوز على إلتشي (2-1) بعد تمديد المباراة التي جرت على ملعب "مانويل مارتينيس فاليرو".

وأوقعت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، فريق ريال مدريد في مواجهة أتلتيك بيلباو، الذي جرد برشلونة من اللقب، بفوزه عليه (3-2) في الوقت القتل من اللقاء الذي معهما على ملعب "سان ماميس".

المصدر: وكالات 

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