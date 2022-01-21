 
مباشر

أول رد للمعلق الجزائري دراجي بعد اتهامه بـ"إهانة" و"سب" الشعب المغربي (صور)

الرياضة

أول رد للمعلق الجزائري دراجي بعد اتهامه بـ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7ww

دافع المعلق الرياضي الجزائري في شبكة "بي إن سبورتس"، حفيظ دراجي، عن نفسه بعد انتشار منشور تم نسبه إليه بمواقع التواصل، "يسب" فيه مملكة المغرب، عن طريق الرد على رسالة لإحدى الفتيات.

وانتشرت صورة على مواقع التواصل، يزعم ناشروها أن دراجي "يسب" فيها المغرب وشعبه، وهو ما نفاه المعلق الجزائري.

وكتب دراجي، عبر حسابه في موقع "توتير"، في رده على المنشور المنسوب إليه، قائلا: "يتم على تويتر تداول (سكرين شوت) مفبرك لمحادثة وهمية بيني وبين إحدى المتابعات، فيه كلام بذيء منسوب إلي، وعند دخول الحساب وجدتها أرسلت لي رسائل فيها شتم وسب قبل أن تقوم بحظري ثم إغلاق الحساب كلية، ليتم بعدها فبركة رد غير أخلاقي".

وردت الفتاة بنشر فيديوهات لمحادثها كاملة مع دراجي، مؤكدة أن المعلق الجزائري شتمها ووجه سبابا للشعب المغربي.

وكان دراجي، تولى عبر شبكة "بي إن سبورتس"، التعليق على مباراة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار، أمس الخميس، ضمن دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

وخسرت الجزائر المباراة بنتيجة 1-3، لتودع المنافسات مبكرا من دور المجموعات.

المصدر: مواقع التواصل

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا