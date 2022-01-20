حكيمي يشعل مواقع التواصل بصورة له مع المصري صلاح

أشعل الدولي المغربي أشرف حكيمي، مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جمعته بنجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح.

ونشر حكيمي المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، الصورة التي تم التقاطها في الكاميرون، وبالتحديد في أحد الفنادق في العاصمة ياوندي حيث تقيم بعثة المنتخبين المغربي والمصري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع صورة حكيمي رفقة صلاح بشكل كبير، وتم تداولها على نطاق واسع.

ويشارك حكيمي وصلاح مع منتخبي بلديهما في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، ونجح المنتخبان المغربي والمصري في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ويلعب "أسود الأطلس" في الدور المقبل مع مالاوي، الثلاثاء المقبل، بينما ينتظر "الفراعنة"، متصدر المجموعة الخامسة التي تختتم منافساتها مساء اليوم الخميس، وتضم منتخبات الجزائر، وكوت ديفوار، وسيراليون، وغينيا الاستوائية.

المصدر: RT