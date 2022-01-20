وكيل صلاح يوجه رسالة "غامضة" جديدة.. (صورة)

يواصل الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، سياسة توجيه رسائل غامضة، في ظل تعثر المفاوضات لحسم مستقبل نجم "الفراعنة" مع النادي الإنجليزي.

ونشر عباس صورة له، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وهو يقف فيها خلف صلاح ويتصفح هاتفه المحمول، والأخير يجلس على طاولة ويضحك".

وكان رامي عباس، قد نشر في الأيام الماضية، "تغريدة" غامضة له موجهة للصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي ومدربي كرة القدم، الإيطالي فابريسيو رومانو، ورد فيها: "إلى المشغول دائما فابريسيو رومانو! سنة جديدة سعيدة! كيف تجري الأمور؟".

ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حتى الآن بشأن تجديد العقد، في ظل رغبة صلاح في الحصول على راتب مضاعف عما يتقاضاه حاليا.

وكانت تقارير إعلامية أشارت مؤخرا أن النجم المصري قرر التصعيد ضد ناديه والإصرار على مطالبه المادية، وعقد جلسة أخيرة لحسم ملف التجديد عقب نهاية مشوار "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، الجارية حاليا في الكاميرون.

وتشير التقارير إلى طلب عباس من إدارة ليفربول تجديد عقد صلاح مقابل منح اللاعب راتبا أسبوعيا يتراوح بين 400 و500 ألف جنيه إسترليني.

ويتواجد محمد صلاح (29 عاما) حاليا مع منتخب مصر، الذي تأهل إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2021، بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة خلف نيجيريا.

المصدر: وكالات