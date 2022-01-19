انطلاق المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مونديال قطر

انطلقت اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر كأس العالم "قطر 2022" التي تقام منافساتها نهاية العام الجاري.

وبدأت المرحلة الأولى عند الواحدة من ظهر اليوم بتوقيت الدوحة، وتختتم في 8 من فبراير المقبل عند الواحدة ظهرا، وتتاح خلالها الفرصة أمام المشجعين لتقديم طلباتهم لحجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني: qatar2022.qa/tickets.

وستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء مقدمي الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث تبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات.

وفي حال تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة من تذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات بنظام القرعة، ثم إخطار جميع المؤهلين بالحصول على طلباتهم، كاملة أو جزئيا، وكذلك غير المؤهلين لشراء التذاكر، بنتيجة طلباتهم بحلول يوم الثلاثاء 8 مارس المقبل، مع الإفادة بتفاصيل الخطوات التالية، وإعلامهم بآخر موعد لدفع قيمة التذاكر المخصصة للمشجعين.

وتتوفر كذلك تذاكر لحضور أربع مباريات في أربعة من ملاعب المونديال، حيث تتيح هذه المجموعة الجديدة من التذاكر فرصة لا تضاهى للتعرف عن قرب على ملاعب "قطر 2022" الفريدة، من خلال حضور أربع مباريات في أربعة ملاعب مختلفة وعلى مدى أربعة أيام متتالية، وذلك بفضل الطبيعة متقاربة المسافات التي تتميز بها قطر.

وتتاح الفرصة أمام المشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، لحضور مباريات البطولة في أجواء ملائمة، حيث تتوفر تذاكر خاصة بهذه الفئة الأساسية من المشجعين، مع إتاحة مرافق ومساحات مخصصة لذوي الإعاقة الحركية، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبإمكان المشجعين من داخل قطر دفع قيمة تذاكر المباريات حصريا باستخدام بطاقات "فيزا"، بينما يمكن استخدام بطاقات "فيزا" وغيرها لسداد قيمة التذاكر للمشجعين من خارج دولة قطر.

ومن المتوقع إتاحة فرصة ثانية لشراء تذاكر كأس العالم "قطر 2022" قبل موعد سحب قرعة كأس العالم المقررة يوم الجمعة الأول من أبريل المقبل، وذلك وفق نظام أسبقية الشراء.

وسيتوفر في وقت لاحق مزيد من المعلومات حول هذه المرحلة من المبيعات.

وسيعلن عن المزيد من مراحل بيع تذاكر المباريات بعد موعد سحب قرعة البطولة، وستشمل مجموعات إضافية من بينها تذاكر مشجعي منتخب محدد، وتتيح حضور المباراة ضمن صفوف مشجعي نفس المنتخب، وأخرى للمشجعين الراغبين في حجز مقعد في إحدى المباريات المحتملة لمنتخبهم المفضل خلال مرحلة خروج المغلوب، بما فيها المباراة النهائية.

وسيحظى المشجعون خلال مرحلة المجموعات بفرصة حضور أكثر من مباراة في يوم واحد، بفضل تقارب المسافات بين الملاعب الثمانية التي ستشهد منافسات البطولة.

وسيتمكن المشجعون من تقديم طلباتهم لشراء تذاكر أكثر من مباراة في يوم واحد خلال مرحلة بيع التذاكر التي تلي إجراء القرعة.

وتقرر تخفيف الشروط المتعلقة بشراء التذاكر والتي شهدتها النسخ السابقة من المونديال، حيث سيتمكن المشجع الواحد من شراء ما يصل إلى 60 تذكرة طوال منافسات البطولة، وبحد أقصى ست تذاكر لكل مباراة.

وتشهد بطولة كأس العالم "قطر 2022" اعتماد بطاقة هيّا (بطاقة المشجع)، وهي بطاقة تعريف إلزامية لدخول المشجعين إلى دولة قطر، وتخول حاملها دخول الملاعب عند إبرازها إلى جانب تذكرة المباراة، كما تتيح للمشجعين استخدام وسائل النقل العام مجانا في أيام المباريات، بالإضافة إلى الاستمتاع بباقة من المزايا والخدمات التي من شأنها إثراء تجربة جمهور البطولة.

المصدر: بي إن سبورتس