رد فعل الاتحاد المصري لكرة القدم على خسارة صلاح جائزة الـ"فيفا"

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم، على دعم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد خسارته لقب جائزة أفضل في العالم "the best" المقدمة من الاتحاد الدولي "فيفا".

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، على موقع "فيسبوك" صورة لمحمد صلاح، معلقا عليها بعبارة: "أنت الأفضل بالنسبة لنا".

وفاز النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، هداف بايرن ميونخ الألماني بجائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الثانية على التوالي، برصيد 48 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وتلاهما محمد صلاح في المرتبة الثالثة برصيد 39 نقطة.

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بينما تفوق محمد صلاح في استفتاء المدربين على ليونيل ميسي، حيث حصل "الفرعون" على 271 نقطة، مقابل 254 نقطة "للبرغوث"، كما تفوق نجم "الريدز" في استفتاء الجماهير على ليفاندوفيسكي، حيث حصل على 528245 صوتا، فيما حصل هداف العملاق البافاري على 353714 صوتا.

المصدر: وكالات