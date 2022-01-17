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جماهير ليفربول تهاجم جائزة "The best" بسبب صلاح

الرياضة

جماهير ليفربول تهاجم جائزة
Legion-Media Sipa USA
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شهدت التشكيلة المثالية للعام 2021، التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال حفل توزيع جوائز "the best" مساء يوم الاثنين، في مقر الـ"فيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية، مفاجأة كبيرة.

وخلت التشكيلة المثالية للـ"فيفا" من اسم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، رغم تواجده في القائمة القصيرة.

وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن جماهير ليفربول "الريدز" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انتقدت الـ"فيفا" لتجاهل صلاح في التشكيلة المثالية للعام 2021، رغم أن اللاعب كان ينافس على جائزة "the best" نفسها.

وكتب أحد المشجعين: "يجب أن نضحك جميعا لعدم تواجد محمد صلاح في التشكيلة المثالية للعام 2021".

وأضاف آخر: "تم اختيار 4 مهاجمين (ميسي وكريستيانو رونالدو وليفاندوفسكي وإيرلينغ هالاند)، لكن صلاح لم يتواجد بينهم، كيف ذلك؟".

وطرح مشجع آخر سؤالا منطقيا: "صلاح في القائمة النهائية لجائزة the best، فهل من المعقول أن لا يضعه الفيفا في التشكيل المثالي؟".

يذكر أن هذه المرة الثانية في مسيرة محمد صلاح التي يحتل فيها المركز الثالث في المنافسة على هذه الجائزة بعد عام 2018.

وجاءت التشكيلة المثالية لعام 2021 على الشكل التالي:

حراسة المرمى: الإيطالي جيانلويجي دوناروما

لخط الدفاع: النمساوي ديفيد ألابا – البرتغالي روبن دياز – الإيطالي ليوناردو بونوتشي

لخط الوسط: الإيطالي جورجينيو – الفرنسي نغولو كانتي – البلجيكي كيفن دي بروين

لخط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو – النرويجي إرلينغ هالاند – البولندي روبرت ليفاندوفسكي – الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وجاء محمد صلاح في المركز الثالث في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم "The Best 2021"، التي حصل عليها روبرت ليفاندوفسكي للمرة الثانية على التوالي، وتلاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في المرتبة الثانية.

المصدر: وكالات 

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