جرى سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022، اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وأسفرت عن مواجهات قوية.

ويشارك في النسخة الجديدة من كأس الاتحاد الآسيوي 40 فريقا، تم توزيعها على 10 مجموعات، حيث تم تقسيم الأندية إلى 5 مناطق مختلفة.

وتم تخصيص المجموعات الأولى والثانية والثالثة لمنطقة غرب آسيا، والرابعة للجنوب، والخامسة والسادسة لوسط القارة.

وتخص المجموعات السابعة والثامنة والتاسعة منطقة جنوب شرقي آسيا، والمجموعة العاشرة للشرق.

ومن المقرر أن تقام منافسات النسخة الحالية لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الفترة بين 18 مايو و22 أكتوبر المقبلين.

وفي ما يلي نتيجة قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2022 - لمنطقة غرب آسيا:

المجموعة الأولى: الأنصار اللبناني، السيب العماني، جبلة السوري، الكويت الكويتي

المجموعة الثانية: الرفاع البحريني، شباب الخليل الفلسطيني، ظفار العماني، العربي الكويتي

المجموعة الثالثة: تشرين السوري، النجمة اللبناني، الرفاع الشرقي البحريني، هلال القدس الفلسطيني.

الجنوب

- المجموعة الرابعة: غوكولام كيرالا (الهند)، باشوندارا كينغز (بنغلادش)، مازيا سبورتس (المالديف)، المتأهل من الدور التمهيدي.

الوسط

- المجموعة الخامسة: ناساف أو سوغدينيا (أوزبكستان)، التين عسير (تركمانستان)، تسيسكا (طاجكستان)، نيفتشي (قرغيزستان).

- المجموعة السادسة: خوجاند (طاجكستان)، دوردوي (قرغيزستان)، كوبيتداغ (تركمانستان).

آسيان

- المجموعة السابعة: كايا ايلويلو (الفلبين)، بالي يونايتد (إندونيسيا)، قدح (ماليزيا)، الفائز من الدور التمهيدي (كمبوديا/لاوس).

- المجموعة الثامنة: كوالالمبور سيتي (ماليزيا)، شان يونايتد أو اياياوادي يونايتد (ميانمار)، تامبنيز روفرز (سنغافورة)، ماكاسار (إندونيسيا).

- المجموعة التاسعة: فيتل (فيتنام)، هوغانغ يونايتد (سنغافورة)، فنوم بينه كراون (كمبوديا)، هانثاروادي يونايتد (ميانمار).

الشرق

- المجموعة العاشرة: إيسترن لونغ ليونز (هونغ كونغ)، ام يو اس تي (ماكاو)، تاينان سيتي (الصين تايبيه)، الفائز من الدور التمهيدي (هونغ كونغ/منغوليا).

المصدر: "the-afc"