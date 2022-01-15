إيران تسمح للنساء بحضور مباراة المنتخبين الإيراني والعراقي لكرة القدم

أعربت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة أنسية خزعلي عن دعمها لحضور النساء مباراة كرة القدم بين منتخب بلادها والمنتخب العراقي ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وقالت: "ندعم دخول النساء الى مدرجات كرة القدم وسوف يحضرن لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني الإيراني مع نظيره العراقي ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم".

وتأتي التصريحات عقب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا التي يترأسها الرئيس إبراهيم رئيسي، للسماح بعودة الجماهير إلى المدرجات بنسبة 30% من استيعاب الملاعب.

ولا تسمح السلطات الإيرانية للنساء بدخول الملاعب في مباريات كرة القدم للرجال، إلا في بعض الحالات وبظروف خاصة، ما تسبب باحتجاج الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، حيث طالب طهران بـ"ضمانات للسماح بالنساء لدخول ملاعب كرة القدم لمشاهدة المباريات".

وجاء القرار الأخير قبيل زيارة متوقعة لرئيس "الفيفا" إلى إيران، وكذلك قبل مباراة مصيرية تجميع المنتخبين الإيراني والعراقي، حيث يستطيع الإيرانيون الحصول على تذكرة مبكرة للتأهل إلى الدوحة في حال الفوز.

المصدر: RT + "إيسنا" الإيرانية