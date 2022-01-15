"هاتريك" ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ لفوز عريض على كولن في "البوندسليغا" (فيديو)

حقق بايرن ميونخ فوزا عريضا على مضيفه كولن برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف "هاتريك" للفريق البافاري في الدقائق 9 و62 و74، فيما تكفل زميله الفرنسي كورينتين توليسو بتسجيل الهدف الرابع للبايرن في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع البايرن رصيده في الصدارة إلى 46 نقطة، فيما توقف رصيد كولن عند 28 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق "البوندسليغا".

وحسب شبكة "سكواوكا" العالمية لاحصاءات كرة القدم، وصل ليفاندوفسكي إلى 300 هدفا على مدار مسيرته في الدوري الألماني بعدما أن خاض 369 مباراة بقميصي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.

وأضافت الشبكة أن ليفاندوفسكي ثاني لاعب في تاريخ "البوندسليغا" يسجل 300 هدف أو أكثر بعد أسطورة البايرن جيرد مولر الذي سجل 365 هدفا.

Robert Lewandowski is just the second player to score 300 Bundesliga goals after Gerd Müller (365):



◎ 369 games

◉ 300 goals



Marking the milestone with a hat-trick. 🎩 pic.twitter.com/BVfCU7I2ce — Squawka Football (@Squawka) January 15, 2022

المصدر: RT