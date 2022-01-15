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مانشستر سيتي يواصل تحليقه في الصدارة بفوزه على وصيفه تشيلسي (فيديو)

الرياضة

مانشستر سيتي يواصل تحليقه في الصدارة بفوزه على وصيفه تشيلسي (فيديو)
Globallookpress Martin Rickett via www.imago-ima
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واصل مانشستر سيتي تحليقه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، بفوزه على ضيفه ووصيفه تشيلسي في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ22 من المسابقة.

ويدين السيتي بالفضل في الفوز لنجمه البلجيكي كيفن دي بروين الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة  الـ70 بتسديدة قوية بيمناه من خارج منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز، رفع السيتي رصيده في الصدارة إلى 56 نقطة موسعا الفارق إلى 13 نقطة عن أقرب مطارديه تشيلسي الذي تجمد رصيده عند 43 نقطة.

المصدر: RT

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