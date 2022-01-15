مانشستر سيتي يواصل تحليقه في الصدارة بفوزه على وصيفه تشيلسي (فيديو)
واصل مانشستر سيتي تحليقه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، بفوزه على ضيفه ووصيفه تشيلسي في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ22 من المسابقة.
ويدين السيتي بالفضل في الفوز لنجمه البلجيكي كيفن دي بروين الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ70 بتسديدة قوية بيمناه من خارج منطقة الجزاء.
A classy Kevin De Bruyne finish makes it 12 #PL wins in a row for Man City#MCICHEpic.twitter.com/Nu4U52Maoy— Premier League (@premierleague) January 15, 2022
وبهذا الفوز، رفع السيتي رصيده في الصدارة إلى 56 نقطة موسعا الفارق إلى 13 نقطة عن أقرب مطارديه تشيلسي الذي تجمد رصيده عند 43 نقطة.
GOOOOOAAALL Kevin de Bruyne scores first one for Man city— Mo's Here (@MosHere17) January 15, 2022
Via 🎥: @Mohammad_zrek1@ManCity@ChelseaFC#MCICHE#مانشستر_سيتي_تشيلسي#الدوري_الانجليزيpic.twitter.com/QMcBokrnE6
مانشستر سيتي 1️⃣-0️⃣ تشيلسي#الدوري_الانجليزي 🇬🇧🏆#مانشستر_سيتي_تشيلسي#مانشستر_سيتيpic.twitter.com/bVicwi8l5u— أهداف (@ahdafkora22) January 15, 2022
المصدر: RT
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