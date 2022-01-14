القطري ناصر العطية يتوج بطلا لرالي داكار للمرة الرابعة

توج القطري ناصر العطية، سائق تويوتا، بطلا لرالي داكار للمرة الرابعة بفئة السيارات بعد أعوام 2011 و2015 و2019 بختام المرحلة الثانية عشرة الأخيرة في مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة.

وتقدم العطية في الترتيب العام على الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) بفارق 27 دقيقة و46 ثانية، في حين حل السعودي يزيد الراجحي ثالثا بفارق ساعة ودقيقة و13 ثانية.

وقال العطية بعد تتويجه: "الشعور اليوم لا يصدق. نحن سعداء جدا". في المقابل، لم يكن لوب مستاء من النتيجة بقوله: "في البداية إعتقدنا بان الأمور انتهت بالنسبة إلينا (فقد نحو 30 دقيقة في المرحلة الثانية)، لكننا كافحنا ونجحنا في احتلال المركز الثاني وبالتالي خضنا راليا جيدا".

👏🏼 نبارك لبطلنا يزيد الراجحي 🇸🇦

تحقيقه المركز الثالث في #داكار_السعودية2022 ضمن فئة السيارات 🥉 #Dakar2022pic.twitter.com/G9KAno7N9a — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 14, 2022

ونجح العطية البالغ 51 عاما في الفوز بمرحلتين خلال الرالي بالإضافة إلى المرحلة التمهيدية ولم ينجح أي من منافسيه الأساسيين المخضرم ستيفان بيترهانسل أو الإسباني كارلوس ساينس في تشكيل أي خطورة على صدارته.

وتساوى العطية بعدد الألقاب في رالي داكار مع الفنلندي أري فاتانن، لكنه لا يزال بعيدا عن الرقم القياسي المسجل باسم بيترهانسل صاحب الـ8 ألقاب.

وفي فئة الدراجات النارية، توج البريطاني سام سندرلاند (كاي تي أم) بثاني ألقابه في داكار بعد أن أحرز باكورة ألقابه عام 2017.

وتقدم سندرلاند على التشيلي بابلو كوينتانيا (هوندا) وعلى النمساوي ماتياس فالكنر (كاي تي أم).

بعد فوزه بداكار 2017

البريطاني سام ساندرلاند 🇬🇧

يظفر بلقب بطل #داكار_السعودية2022 ضمن فئة الدراجات النارية 🏍#Dakar2022pic.twitter.com/GPNA7O0xI9 — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 14, 2022

المصدر: أ ف ب