بنزيما يتوج بجائزة عن عام 2021
توج كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب فرنسي، من مجلة "فرانس فوتبول"، لعام 2021.
وتفوق بنزيما في سباق الفوز بالجائزة، على كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي احتل المركز الثاني.
وأكد الحساب الرسمي للمجلة الفرنسية الشهيرة، أن بنزيما ظهر في مقابلة حصرية على هامش حصوله على هذه الجائزة، على أن يتم نشرها يوم السبت القادم.
⚪📸 Karim Benzema avec son trophée @francefootball 🏆#RealMadrid#rmalive#HalaMadrid#Benzemahttps://t.co/Lu0bhOqr8Ppic.twitter.com/g9D4JclQYl— Real Madrid CF FR (@RealMadridCFFR1) January 14, 2022
وسجل كريم بنزيما، 38 هدفا خلال عام 2021، بواقع 29 بقميص ريال مدريد، و9 أهداف مع المنتخب الفرنسي.
وجاء في المركز الثالث في ترتيب الفائزين بالجائزة، نجولو كانتي لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي.
المصدر: "وكالات"
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