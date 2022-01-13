رسميا.. "كهربا" ينتقل إلى الدوري التركي (فيديو وصور)

أعلن نادي هطاي سبور التركي اليوم الخميس بشكل رسمي ضم المصري محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قادما من الأهلي المصري.

ونشر النادي "تغريدة" قال فيها: "مرحبا بك كهربا في هطاي سبور"، وأرفقها بصور للنجم المصري وهو يرتدي قميص الفريق رقم 9.

أعلن نادي #هطاي سبور التركي ضم المصري محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من #النادي_الأهلي

ونشر النادي تغريدة قال فيها: "مرحبا بك كهربا في هطاي سبور" مصحوبا بصورة للاعب وهو يرتدي قميص الفريق برقم 9https://t.co/OQyB69ahF4pic.twitter.com/kB6ZKQvXNw — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 13, 2022

#Transfer ✍️



Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Kahraba



Kulübümüz daha önce El Ahly forması giyen sol kanat oyuncusu Mahmoud Kahraba'yı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. @MKahraba ⚡https://t.co/Ba22OGKtPc#AtakaşHataysporpic.twitter.com/NFWcfM6F4S — Hatayspor (@Hatayspor_FK) January 12, 2022

وكان الأهلي قد أعلن في الـ9 من الشهر الجاري عن إعارة لاعبه كهربا لصفوف هاتاي سبور حتى نهاية الموسم الجاري بنية البيع.

🔴| إعارة كهربا إلى نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر🦅 pic.twitter.com/jy3SABIT7x — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 9, 2022

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي قد استبعد كهربا من حساباته خلال الفترة الماضية ما دفع اللاعب للبحث عن عرض خارج "القلعة الحمراء" للمشاركة في المباريات.

المصدر: وكالات