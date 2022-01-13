 
مباشر

رسميا.. "كهربا" ينتقل إلى الدوري التركي (فيديو وصور)

الرياضة

رسميا..
Hatayspor_FK/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5t8

أعلن نادي هطاي سبور التركي اليوم الخميس بشكل رسمي ضم المصري محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قادما من الأهلي المصري.

ونشر النادي "تغريدة" قال فيها: "مرحبا بك كهربا في هطاي سبور"، وأرفقها بصور للنجم المصري وهو يرتدي قميص الفريق رقم 9.

وكان الأهلي قد أعلن في الـ9 من الشهر الجاري عن إعارة لاعبه كهربا لصفوف هاتاي سبور حتى نهاية الموسم الجاري بنية البيع.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي قد استبعد كهربا من حساباته خلال الفترة الماضية ما دفع اللاعب للبحث عن عرض خارج "القلعة الحمراء" للمشاركة في المباريات.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا