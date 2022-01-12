تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تأجيل المباراة التي كانت مقررة في الـ19 من يناير الجاري بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق يجمع نجوم الهلال والنصر السعوديين ضمن موسم الرياض.

وأعاد الموقع الرسمي للهيئة العامة للترفيه نشر بيان لموسم الرياض عبر "تويتر" جاء فيه: "يعلن موسم الرياض أنه نظرا لتأثر الوضع الصحي في جمهورية فرنسا بجائحة كورونا (كوفيد- 19)، فإنه سيتم تأجيل إقامة مباراة كأس الموسم بين فريق باريس سان جيرمان وفريق نجوم الهلال والنصر عن الموعد المعلن سابقا".

وأضاف البيان: "وسيتم الإعلان عن موعد المباراة التي سيتم إقامتها في مدينة الرياض في وقت لاحق، تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية".

يعلن #موسم_الرياض عن تأجيل إقامة مباراة كأس الموسم بين فريق باريس سان جيرمان وفريق نجوم الهلال والنصر إلى موعد لاحق.



تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية. pic.twitter.com/wxg1it9ife — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 12, 2022

المصدر: الهيئة العامة للترفيه في السعودية