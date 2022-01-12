برشلونة يقع في ورطة بسبب ديمبلي

أكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن هناك خلاف جديد، في إطار ملف تجديد عقد ديمبلي مع نادي برشلونة.

ووينتهي عقد ديمبلي البالغ 24 عاما مع برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، وهناك صعوبة حاليا في الوصول لصيغة اتفاق بين الطرفين على توقيع عقد جديد.

وأكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن برشلونة يريد التخلص من اللاعب في يناير بمقابل مادي مخفض في حالة عدم رغبته بالتجديد.

وهو الأمر الذي يرفضه موسى سيسوكو وكيل ديمبيلي، حيث يفضل رحيله في الصيف، مع منح الأولوية للدوري الإنجليزي كوجهة مفضلة له.

وأوضحت الإذاعة أن إدارة برشلونة تشعر بالغضب من تصريحات سيسوكو الأخيرة لصحيفة "ليكيب" الفرنسية وهجومه على إدارة تشافي لموقف ديمبيلي.

💣💥 RAJADÓN DEL AGENTE de DEMBÉLÉ CONTRA XAVI:



👉 “¿La renovación? No es sólo una cuestión de dinero, es también de gestión del día a día”.



🦠 “Jugó después del #covid19 sin haber entrenado. Esta gestión deportiva es difícil de entender para nosotros”.



Vía L’Equipe 🗞🇫🇷 pic.twitter.com/5d9BvE4YPC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 11, 2022

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وشدد وكيل ديمبيلي على إدارة برشلونة، أن اللاعب لن يغادر في يناير، وسيرحل في الصيف لو لم يقم النادي بتلبية مطالبه المادية.

وتعتبر الأولوية في الوقت الحالي للدوري الإنجليزي، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام ونيوكاسل وتشيلسي.

ومن جانبها قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة ينتظر إجابة ديمبيلي النهائية حول التجديد هذا الأسبوع، مع رفضهم بذل المزيد من الجهد ودفع 30 مليون يورو سنويا و15 مليون يورو عمولة لوكيله.

المصدر: "وكالات"