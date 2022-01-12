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التونسية جابر إلى ربع نهائي دورة سيدني

الرياضة

التونسية جابر إلى ربع نهائي دورة سيدني
legion-media
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واصلت التونسية أنس جابر نتائجها الايجابية بفوزها اللافت على التشيكية بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين 6-4 و6-4 لتبلغ الدور ربع النهائي من دورة سيدني الأربعاء.

وتأتي مشاركة جابر استعدادا لمشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي تنطلق في 17 الحالي.

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وتألقت اللاعبة التونسية بشكل لافت العام الماضي، حيث حققت باكورة ألقابها في مسيرتها وباتت أول لاعبة عربية تدخل نادي اللاعبات العشر الأوليات.

ونجحت جابر التي أصيبت بكوفيد-19 أواخر العام الماضي في قلب تخلفها في المجموعتين وتخرج فائزة على التشيكية المخضرمة، محققة أول انتصار على منافستها في أربع مباريات جمعت بينهما.

وتلتقي جابر المصنفة سابعة في دورة سيدني في ربع النهائي مع الأستونية أنيت كونتافيت الفائزة على الرومانية إيلينا غابريال روسه الصاعدة من التصفيات 6-3 و6-1.

المصدر: "أ ف ب"

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