 
مباشر

أمم إفريقيا.. الجزائر تتعادل مع سيراليون في مستهل مشوار الدفاع عن اللقب (فيديو)

الرياضة

أمم إفريقيا.. الجزائر تتعادل مع سيراليون في مستهل مشوار الدفاع عن اللقب (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5ax

ساد التعادل السلبي 0-0 نتيجة مباراة المنتخب الجزائري ونظيره السيراليوني في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

ولم ينجح أي من اللاعبين في هز الشباك خلال دقائق المباراة التي كان فيها "محاربو الصحراء" الطرف الأفضل، لتنتهي مثلما بدأت من دون أهداف.

وبهذا التعادل، جمع كل من المنتخبين نقطة واحدة بانتظار المباراة الثانية في المجموعة الخامسة بين ساحل العاج وغينيا الإستوائية المقررة غدا الأربعاء.

يذكر أن المنتخب الجزائري هو بطل النسخة الماضية من بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر عام 2019.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا