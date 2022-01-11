أمم إفريقيا.. الجزائر تتعادل مع سيراليون في مستهل مشوار الدفاع عن اللقب (فيديو)

ساد التعادل السلبي 0-0 نتيجة مباراة المنتخب الجزائري ونظيره السيراليوني في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

ولم ينجح أي من اللاعبين في هز الشباك خلال دقائق المباراة التي كان فيها "محاربو الصحراء" الطرف الأفضل، لتنتهي مثلما بدأت من دون أهداف.

نهاية المباراة! 🔚



🇩🇿 الجزائر 0-0 سيراليون 🇸🇱



منتخب النجوم يخطف نقطة ثمينة من حامل اللقب 🌟🦊#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #ALGSLEpic.twitter.com/j1oIzOizZq — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 11, 2022

وبهذا التعادل، جمع كل من المنتخبين نقطة واحدة بانتظار المباراة الثانية في المجموعة الخامسة بين ساحل العاج وغينيا الإستوائية المقررة غدا الأربعاء.

🎥 فرصة خطيرة ضائعه أيضا



بدأت اشك أنه في سحر في مرمي سيراليون



الجزائر 0-0 سيراليون#TeamAlgeria#الجزائر_سيراليونpic.twitter.com/qLtfW9v2IY — كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 11, 2022

يذكر أن المنتخب الجزائري هو بطل النسخة الماضية من بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر عام 2019.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: RT