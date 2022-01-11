صلاح يكشف عن سبب بكائه "مرتين" (فيديو وصور)

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن بكائه مرتين قبل مباراة منتخب بلاده الأولى في كأس العالم "روسيا 2018" أمام منتخب الأوروغواي.

وخلال حوار أجراه صلاح البالغ 29 عاما مع مجلة GQ بنسختها البريطانية، أشار نجم "الريدز" إلى أن عدم مشاركته بالمباراة الأولى بالمونديال مع منتخب "الفراعنة" أثر عليه نفسيا، قائلا: "بكيت في حافلة المنتخب، ثم ذهبت إلى المرحاض وبكيت هناك قبل المباراة أمام الأوروغواي، لأنني لم أستطع اللعب".

🗣️صلاح يخرج عن صمته في تصريحات لمجلة GQ:



" حركة جودو وبكيت مرتين " pic.twitter.com/gyl5KHvsnM — كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 11, 2022

وتعرض صلاح لإصابة بالكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، بعد تدخل عنيف من سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد حينها، أجبرت النجم المصري الخروج من أرضية الملعب باكيا وحرمته متابعة المباراة النهائية لدوري الأبطال، كما تسببت بغيابه عن أولى مباريات "الفراعنة" في مونديال روسيا.

A sad way for Salah's season to finish 😢#UCLfinalpic.twitter.com/6v2Y0MKNBe — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 26, 2018

وقال صلاح في حديثه للمجلة البريطانية: "أريد التأهل إلى كأس العالم مرة أخرى، والفوز بأمم إفريقيا مع مصر".

Mohamed Salah is the best football player in the world right now. The world just hasn't quite admitted it yet. #NewBritishGQ@GQSportshttps://t.co/qDYOKYzem6 — British GQ (@BritishGQ) January 11, 2022

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ونشرت مجلة GQ اليوم الثلاثاء صورا لصلاح على غلاف عددها لشهر فبراير، تحت عنوان "كيف أصبح مو صلاح ملك كرة القدم؟"، بالإضافة لفيديو للنجم المصري أثناء التصوير.

المصدر: وكالات