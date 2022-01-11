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صلاح يكشف عن سبب بكائه "مرتين" (فيديو وصور)

الرياضة

صلاح يكشف عن سبب بكائه
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كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن بكائه مرتين قبل مباراة منتخب بلاده الأولى في كأس العالم "روسيا 2018" أمام منتخب الأوروغواي.

وخلال حوار أجراه صلاح البالغ 29 عاما مع مجلة GQ بنسختها البريطانية، أشار نجم "الريدز" إلى أن عدم مشاركته بالمباراة الأولى بالمونديال مع منتخب "الفراعنة" أثر عليه نفسيا، قائلا: "بكيت في حافلة المنتخب، ثم ذهبت إلى المرحاض وبكيت هناك قبل المباراة أمام الأوروغواي، لأنني لم أستطع اللعب".

وتعرض صلاح لإصابة بالكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، بعد تدخل عنيف من سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد حينها، أجبرت النجم المصري الخروج من أرضية الملعب باكيا وحرمته متابعة المباراة النهائية لدوري الأبطال، كما تسببت بغيابه عن أولى مباريات "الفراعنة" في مونديال روسيا.

وقال صلاح في حديثه للمجلة البريطانية: "أريد التأهل إلى كأس العالم مرة أخرى، والفوز بأمم إفريقيا مع مصر".

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ونشرت مجلة GQ اليوم الثلاثاء صورا لصلاح على غلاف عددها لشهر فبراير، تحت عنوان "كيف أصبح مو صلاح ملك كرة القدم؟"، بالإضافة لفيديو للنجم المصري أثناء التصوير.

المصدر: وكالات

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