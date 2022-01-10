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أفضل فريق عربي لعام 2021 وفق تصويت متابعي RT

الرياضة

أفضل فريق عربي لعام 2021 وفق تصويت متابعي RT
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فاز فريق الهلال السعودي بالمركز الأول في التصويت الذي أجرته RT لاختيار الفريق العربي الأفضل في العام 2021.

وجاء فريق الهلال السعودي في المركز الأول بعد أن جمع 19.6 بالمئة من الأصوات، متقدما بفارق بسيط عن أقرب مطارديه الأهلي المصري الذي حل ثانيا بعد أن صوت له 19 بالمئة من المصوتين، وفي المركز الثالث جاء اتحاد العاصمة الجزائري بـ17.1 بالمئة من الأصوات.

أفضل فريق عربي لعام 2021 وفق تصويت متابعي RT
أفضل فريق عربي لعام 2021 وفق تصويت متابعي RT

المصدر: RT

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