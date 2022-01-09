شاهد.. أول أهداف كأس أمم إفريقيا

تقدم منتخب بوركينا فاسو على نظيره الكاميروني (1-0) في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تجمعهما اليوم الأحد.

وسجل اللاعب جوستافو سانجاري أول أهداف منتخب بلاده "الخيول" والبطولة، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي

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المصدر: RT