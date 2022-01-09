رسميا.. تورنتو يتعاقد مع نجم نابولي إنسيني

وقع نجم نابولي، الإيطالي لورنتسو إنسيني، على عقد لمدة أربع سنوات سينضم بموجبه بدءا من يوليو المقبل إلى نادي تورونتو الكندي، الذي يخوض غمار منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وسينضم ابن الـ30 عاما إلى فريقه الجديد مع انتهاء عقده مع نابولي في يونيو المقبل.

وقال رئيس تورنتو، بيل مانينغ: "هذا يوم تاريخي ومثير لنادينا. لورنتسو لاعب مهاجم من الطراز العالمي في قمة مسيرته الكروية. لقد كان بطلا لأوروبا مع إيطاليا وقدم عروضا قوية في أكبر البطولات خلال مسيرته مع فريقه".

وأضاف: "يملك لورنتسو موهبة لتغيير مجرى المباريات. يخوض كل مباراة بفرح وشغف، وسوف يحب معجبونا وداعمونا مشاهدته".

وقاد إنسيني، المنتخب الإيطالي للظفر بلقب كأس أوروبا العام الماضي، بعد الفوز في المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" الشهير على صاحبة الأرض إنجلترا بركلات الترجيح 3-2، إثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وبهذا الانتقال، يحذو إنسيني حذو مواطنه سيباستيان جيوفينكو، الذي غادر يوفنتوس منتقلا الى تورونتو ليدافع عن قميصه بين عامي 2015 و2019.

وسجل إنسيني 114 هدفا في 416 مباراة مع نابولي، فيما أحرز عشرة أهداف للمنتخب الإيطالي خلال 53 مباراة دولية، كما شارك في كأس العالم 2014 في البرازيل.

ومن المقرر أن يخوض تورونتو مباراته الأولى بعد دخول عقد إنسيني حيز التنفيذ، في الثاني من يوليو المقبل على أرضه أمام سياتل، قبل أن يواجه سان خوسيه في التاسع منه.

المصدر: أ ف ب