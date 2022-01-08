روسيا تودع كأس رابطة التنس.. فيديو

خرج المنتخب الروسي من الدور قبل النهائي لبطولة كأس الرابطة للتنس للرجال، على يد نظيره الكندي، إثر خسارته أمامه في مباراتين مقابل مباراة واحدة.

ومنح الثنائي الندي فيلكس أوجر-ألياسيمي ودينيس شابوفالوف بلاده بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على الفريق الروسي المكون من دانيل ميدفيديف ورومان سافيولين، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(7-5) و(10-8) في مباراة الزوجي الفاصلة التي جمعتهما اليوم السبت.

وكان شابوفالوف قد تغلب في وقت سابق من اليوم على سافيولين بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا، بنتيجة: (6-4) و(5-7) و(6-4) في مباراة الفردي الأولى.

بينما فاز ميدفيديف في لقاء الفردي الثاني على ألياسيمي بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-0)، قبل أن يحسم الثنائي الكندي نتيجة المواجهة في مباراة الزوجي الفاصلة.

وضرب منتخب كندا بذلك موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني، الذي تغلب بدوره بولندا (2-1) أيضا، في المباريات التي جمعتهما يوم أمس الجمعة.

المصدر: RT