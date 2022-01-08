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روسيا تودع كأس رابطة التنس.. فيديو

الرياضة

روسيا تودع كأس رابطة التنس.. فيديو
Globallookpress
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خرج المنتخب الروسي من الدور قبل النهائي لبطولة كأس الرابطة للتنس للرجال، على يد نظيره الكندي، إثر خسارته أمامه في مباراتين مقابل مباراة واحدة.   

ومنح الثنائي الندي فيلكس أوجر-ألياسيمي ودينيس شابوفالوف بلاده بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على الفريق الروسي المكون من دانيل ميدفيديف ورومان سافيولين، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(7-5) و(10-8) في مباراة الزوجي الفاصلة التي جمعتهما اليوم السبت.

وكان شابوفالوف قد تغلب في وقت سابق من اليوم على سافيولين بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا، بنتيجة: (6-4) و(5-7) و(6-4) في مباراة الفردي الأولى.

بينما فاز ميدفيديف في لقاء الفردي الثاني على ألياسيمي بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-0)، قبل أن يحسم الثنائي الكندي نتيجة المواجهة في مباراة الزوجي الفاصلة.

وضرب منتخب كندا بذلك موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني، الذي تغلب بدوره بولندا (2-1) أيضا، في المباريات التي جمعتهما يوم أمس الجمعة.

المصدر: RT 

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