 
مباشر

ليفربول يكشف هدف الشهر.. فيديو لأجمل خمسة أهداف بينها هدفان لمحمد صلاح

الرياضة

ليفربول يكشف هدف الشهر.. فيديو لأجمل خمسة أهداف بينها هدفان لمحمد صلاح
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4ls

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، حصول ظهيره الأيمن، ترينت ألكسندر-أرنولد، على جائزة هدف الشهر عن ديسمبر 2021.

ونشر ليفربول مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تضمن أجمل خمسة أهداف في شهر ديسمبر الماضي، بينها الهدفان الرائعان للنجم المصري محمد صلاح في مرمى إيفرتون.

ولكن تم اختيار هدف ترينت ألكسندر-أرنولد الذي سجله في مرمى ضيفه نيوكاسل يونايتد (3-1) بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، في الدقيقة 87 من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الخميس 16 ديسمبر 2021، في الجولة 17 من الدوري الانجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، حصدها من 20 مباراة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي، صاحب المركز الثاني.

بينما يتربع مانشستر سيتي، على عرش الصدارة برصيد 53 نقطة.

المصدر: "twitter/lfc" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا