ليفربول يكشف هدف الشهر.. فيديو لأجمل خمسة أهداف بينها هدفان لمحمد صلاح

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، حصول ظهيره الأيمن، ترينت ألكسندر-أرنولد، على جائزة هدف الشهر عن ديسمبر 2021.

ونشر ليفربول مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تضمن أجمل خمسة أهداف في شهر ديسمبر الماضي، بينها الهدفان الرائعان للنجم المصري محمد صلاح في مرمى إيفرتون.

ولكن تم اختيار هدف ترينت ألكسندر-أرنولد الذي سجله في مرمى ضيفه نيوكاسل يونايتد (3-1) بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، في الدقيقة 87 من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الخميس 16 ديسمبر 2021، في الجولة 17 من الدوري الانجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

صاروخية ترينت هي الأفضل! 🚀



هذه 5⃣ أهداف رائعة سجّلناها في ديسمبر الماضي والفائز بجائزة هدف الشهر هو @TrentAA بعد تسديدة لا تُصد ولا تُرد سكنت شباك نيوكاسل 🥇🔴pic.twitter.com/7Yn3mhHVZ4 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 8, 2022

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، حصدها من 20 مباراة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي، صاحب المركز الثاني.

بينما يتربع مانشستر سيتي، على عرش الصدارة برصيد 53 نقطة.

المصدر: "twitter/lfc"