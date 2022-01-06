كشف سبب غياب محرز عن مباراة الجزائر وغانا

كشف المكلف بالإعلام في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، سبب غياب رياض محرز عن مباراة منتخب الجزائر وغانا الودية، أمس الأربعاء، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس إفريقيا.

وقال عبود لموقع "النهار أون لاين" الجزائري: "رياض في صحة جيدة، كان معفيا من قبل مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي".

وأضاف: "أؤكد أن رياض يتواجد في لياقة جيدة. بلماضي فضل إراحته بالنظر إلى كثافة البرنامج الذي كان يواجهه في فريقه مانشستر سيتي".

وأكمل عبود: "تعرفون جيدا أن مسابقة الدوري الإنجليزي لم تتوقف (في عطلة أعياد الميلاد) ويلعبون هناك البوكسينغ داي".

ورغم غياب محرز، فقد حقق منتخب الجزائر فوزا مقنعا ومستحقا على نظيره الغاني بثلاثية نظيفة، ليواصل "محاربو الصحراء"، سلسلتهم الخالية من الهزائم بعدما بلغوا حاجز 34 مباراة دون التعرض للخسارة.



ويقترب منتخب الجزائر، من تجاوز رقم إيطاليا القياسي (37 مباراة دون خسارة)، وتصدر قائمة المنتخبات التي حققت أطول سلسلة مباريات دون التعرض للهزيمة، وقد تحطم الجزائر هذا الرقم خلال مشاركتها في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق الأحد القادم في الكاميرون.

وأوقعت قرعة البطولة القارية، "محاربو الصحراء" في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات سيراليون، وكوت ديفوار، وغينيا الاستوائية.

المصدر: النهار + وكالات