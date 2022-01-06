ميسي يعود إلى باريس عقب فحص سلبي لكورونا

عاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى العاصمة الفرنسية باريس للالتحاق بصفوف فريقه سان جيرمان، عقب خضوعه لفحص سلبي لفيروس كورونا بعد نتيجة إيجابية.

وقال سان جيرمان في بيان، أمس الأربعاء، إن "الفحص الذي خضع له ليونيل ميسي جاء سلبيا لكوفيد-19.. وقد صل (ميسي) إلى باريس وسيعاود التمارين مع المجموعة في الأيام المقبلة".

ولم يحدد متصدر الدوري الفرنسي مع 46 نقطة، ما إذا كان ميسي سيكون قادرا على خوض المواجهة المقبلة أمام ليون ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الأحد المقبل.

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وتعج صفوف النادي الباريسي بالمصابين بفيروس كورونا، وآخرهم المدافع لافين كوروازا، الذي انضم إلى لائحة كبيرة تضم كلا من الظهير الإسباني خوان برنات، ومواطنه الحارس سيرخيو ريكو، والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، والبرتغالي دانيلو بيريرا، والشاب ناثان بيتومازالا.

المصدر: أ ف ب