تونس تتلقى ضربة جديدة قبيل انطلاق كأس أمم إفريقيا

قبل خمسة أيام على انطلاق كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في الكاميرون، تعرض المنتخب التونسي لضربة جديدة أمس الثلاثاء، بإصابة هدافه سيف الدين جزيري بفيروس كورونا.

وجاءت إصابة جزيري بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد التونسي للعبة، إصابة نجم منتخب "نسور قرطاج"، يوسف المساكني بالفيروس.

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ويغيب عن تونس أيضا في البطولة القارية، نجم الوسط فرجاني ساسي، لإصابته بكورونا.

ولا يحق لتونس استبدال أي لاعب علما بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سمح برفع عدد اللاعبين في القوائم من 23 إلى 28 بسبب إصابات متوقعة بفيروس كورونا.

وكان جزيري، تصدر ترتيب هدافي كأس العرب التي أقيمت في قطر في ديسمبر الماضي، برصيد أربعة أهداف، ليقود منتخب تونس إلى النهائي قبل أن يخسر 0-2 ضد الجزائر التي حققت اللقب.

وتنطلق نهائيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون في التاسع من يناير الجاري، فيما تفتتح تونس، التي حققت اللقب القاري مرة واحدة عندما استضافت نسخة العام 2004، مشوارها في المجموعة السادسة ضد مالي، في الـ12 من الشهر الحالي قبل أن تواجه موريتانيا وغامبيا.

المصدر: وكالات