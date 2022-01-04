إصابة نجم منتخب تونس المساكني بكورونا قبيل انطلاق كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، إصابة هداف المنتخب التونسي الأول يوسف المساكني بفيروس كورونا، قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

وقال الاتحاد في بيان "أثبتت اختبارات كوفيد التي أجريت على اللاعب يوسف المساكني في قطر أن نتيجة التحليل الصادرة بتاريخ 2 يناير 2022 إيجابية، علما بأن المساكني قد شارك يوم 30 ديسمبر 2021 في مقابلة رسمية مع فريقه ضمن البطولة القطرية".

وأضاف البيان: "قوانين ولوائح كأس إفريقيا الحالية لا تسمح بالتغيير حاليا باعتبار أن عملية تسجيل اللاعبين قد وقع غلقها بتاريخ 30 ديسمبر 2021، إضافة إلى أن اللوائح والقوانين الحالية لا تشمل ما يفيد إمكانية تغيير لاعب بعد تاريخ 30 ديسمبر 2021 حتى في صورة إصابته بكوفيد خاصة في ظل تمكين كل المنتخبات من تسجيل 28 لاعبا عوضا عن 23 كما هو معمول به سابقا في كل المسابقات".

وكان المدير الفني لمنتخب تونس، منذر الكبير، اختار 28 لاعبا في قائمة "نسور قرطاج" لخوض غمار نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل، وهم:

- في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، البشير بن سعيد، أيمن دحمان وعلي الجمل.

- في خط الدفاع: ديلان برون، منتصر الطالبي، بلال العيفة، أسامة الحدادي، عمر الرقيق، محمد دراجر، حمزة المثلوثي، أمين بن حميدة، علي معلول وعلي العابدي.

- في الوسط والهجوم: محمد علي بن رمضان، عيسى العيدوني، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، يوهان توزجار، سيف الدين الخاوي، أنيس بن سليمان، وهبي الخزري، نعيم السليتي، حنبعل المجبري، حمزة رفيعة، سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني، فراس بالعربي.

ويلعب المنتخب التونسي في كأس إفريقيا ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات مالي، وموريتانيا، وغامبيا.

المصدر: الاتحاد التونسي بكرة القدم