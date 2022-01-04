مفاجآت في التشكيلة المثالية لعام 2021 من "ليكيب" الفرنسية

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية التشكيلة المثالية لكرة القدم عن عام 2021، شهدت مفاجآت بالجملة أبرزها غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية 2021.

وخلت تشكيلة "ليكيب" التي اختارها خبراء الصحيفة المتخصصين، من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أيضا، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، إضافة إلى ميسي الفائز بالكرة الذهبية لعام 2021 وللمرة السابعة في تاريخه، ولاعبين آخرين.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية اليومية، أن ليونيل ميسي (34 عاما) احتل المرتبة السابعة في قائمة أفضل المهاجمين في العالم لعام 2021، رغم أنه توج بجائزة الكرة الذهبية لنفس العام، بينما احتل كريستيانو رونالدو (36 عاما) المرتبة التاسعة.

بينما تضمنت تشكيلة عام 2021 لصحيفة "ليكيب" لاعبين اثنين من قارة إفريقيا، وهما السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي، والنجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وفي ما يلي التشكيلة المثالية لعام 2021 من صحيفة "ليكيب" الفرنسية:

حراسة المرمى: السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)

خط الدفاع: الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد (ليفربول)، البرتغالي روبن دياز (مانسشتر سيتي)، البرازيلي ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، الفرنسي ثيو هيرنانديز (ميلان)

خط الوسط: البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، الإيطالي جورجينيو (تشيلسي)، المصري محمد صلاح (ليفربول)

خط الهجوم: الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

L'équipe type Monde 2021 des internautes, avec plus de 60 000 votants > https://t.co/Hc1dk7Rd2gpic.twitter.com/41Ag0zqzRP — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 4, 2022

المصدر: وكالات