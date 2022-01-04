برشلونة يعلن إصابة توريس وبيدري بكورونا

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، في بيان إصابة لاعبيه فيران توريس وبيدري بفيروس كورونا.

وقال النادي الكتالوني إن "بيدري وفيران توريس جاءت نتيجة فحصيهما إيجابية بكوفيد-19. اللاعبان بصحة جيدة ويخضعان للعزل المنزلي".

LATEST NEWS | Pedri and Ferran Torres have tested positive for Covid-19. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/3jDYDZuITz — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 3, 2022

وكان برشلونة، تعاقد مع المهاجم الدولي الإسباني توريس قبل أيام فقط، قادما من مانشستر سيتي، بعقد يمتد حتى العام 2027.

وقبل إعلان إصابته، قدم "البارسا" توريس، أمس الاثنين، بألوان فريقه الجديد في ملعب "كامب نو"، قبل عقد مؤتمر صحفي.

وولد توريس في فويوس بضواحي مدينة فالنسيا الإسبانية، ولعب لنادي مسقط رأسه من 2017 إلى 2020 وسجل له ستة أهداف قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي مقابل 20 مليون يورو.

وسجل توريس 16 هدفا في 43 مباراة مع مانشستر سيتي في موسم 2020-2021، وتوج معه بطلا لإنجلترا وكأس الاتحاد الإنجليزي، فضلا عن بلوغه مع الفريق المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسرها "السيتي" أمام تشيلسي.

المصدر: أ ف ب