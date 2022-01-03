باريس سان جيرمان يكتسح فان في كأس فرنسا

تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم على حساب مضيفه فان إثر فوزه العريض عليه (4-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين.

وسجل المدافع بريسنال كيمبيمبي الهدف الأول للفريق الفرنسي، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

بينما تكفلا زميله المهاجم كيليان مبابي بالتوقيع على الأهداف الأخرى "هاتريك" في الدقائق (59، 71، و76) من زمن اللقاء.

يذكر أن باريس سان جيرمان توج باللقب في النسختين الماضيتين، ويحمل الرقم القياسي في المسابقة من حيث الألقاب بواقع 14 لقبا، مقابل 10 ألقاب لمارسيليا، و6 لكل من ليل وسانت إيتيان، و5 ألقاب لكل من ليون وموناكو وار سي باريس وريد ستار.

المصدر: وكالات