شاهد.. ريال مدريد يخسر بهدف نتيجة خطأ ساذج

استهل فريق ريال مدريد مشواره في العام الجديد 2022 بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه خيتافي بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل التركي إنيس أونال هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض مبكرا في الدقيقة التاسعة من البداية، مستفيدا من خطأ ساذج ارتكبه البرازيلي إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد.

Eder Militao with the mistake and Getafe lead Real Madrid 🤦‍♂️ pic.twitter.com/rBUWfQ0Jtg — ESPN FC (@ESPNFC) January 2, 2022

ومني الفريق الملكي بالهزيمة الثانية في الموسم الحالي للدوري، والأولى في مختلف المسابقات منذ 3 أشهر، وتحديدا منذ سقوطه أمام إسبانيول (1-2) في 3 أكتوبر الماضي، حيث خاض بعد هذه الخسارة 15 مباراة فاز في 13 منها وتعادل مرتين.

وبقي رصيد ريال مدريد في صدارة الليغا برصيد 46 نقطة متقدما بفارق 8 نقاط عن إشبيلية، الذي يلتقي قادش اليوم الاثنين، ويملك مباراة أخرى مؤجلة.

في المقابل، رفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة ويسغل المركز الـ16 على جدول ترتيب الدوري.

المصدر: RT